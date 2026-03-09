Район "Красно село" в отговор до Actualno.com: Ремонтите през нощта ще спрат

На 5 март ви разказахме за граждански сигнал по повод започване на ремонтни дейности в столичния квартал "Хиподрума" след 23 ч. Необичайното време за използване на къртачна машина озадачи живущите в района, а от Actualno.com се обърнахме към район "Красно село", за да разберем какво е наложило да се извършват ремонтни дейности през нощта и кой е дал разрешение за тях. Още на същия ден получихме устен отговор, че категорично няма разрешение от общината да се извършват подобни дейности в часовете, в които трябва да се спазва нощната тишина. Тогава получихме обещание, че ще бъде извършена проверка на място.

Обещанието е спазено и днес получихме писмен отговор от зам.-кмета на район "Красно село" Сотир Иванов. В отговора се казва, че действително на 6 март е направена проверка на място на кръстовището на ул. "Хан Пресиян" и ул. "Александър Македонски" в кв. "Хиподрума", която е потвърдила, че са започнати сериозни ремонтни дейности, засягащи уличната настилка и тротоарите не само по тези две улици, но и по още две други в квартала.

Информационна табела за ремонтните дейности в кв. "Хиподрума", която се появява, след като те вече са започнали, а живущите в района са сигнализирали за ремонтни дейности през нощта, снимка: Actualno.com

В своя отговор от район "Красно село" потвърждават, че все пак ремонтни дейности в недопустими часове са били извършвани, но тази практика ще бъде прекратена: "По данни на техническия ръководител на строежа строително-ремонтните дейности ще спрат в нощните часове, до изясняване на ситуацията".

За часовете от 00:00 ч. до 4:00 ч. през дните за планиран ремонт дори са били представени чертежи за: "Временна организация и безопасност на движението", на всяко пресичане с улица, съгласувани с "Център за градска мобилност" и с Дирекция "Планиране, развитие и управление на градската мобилност" при Столична община, съгласно становище на "Постоянна комисия по транспорт, организация и безопасност на движението" при СО. След проведени разговори от страна на район "Красно село" с "Постоянна комисия по транспорт, организация и безопасност на движението" при СО, гореописаните проекти за "Временна организация и безопасност на движението" ще бъдат пресъгласувани в разумен часови диапазон", казва още в отговора си зам.-кметът на район "Красно село" Сотир Иванов.

Или с други думи - жителите на кв. "Хиподрума", които ни сигнализираха за започване на строителни дейности през нощта, би трябвало да са спокойни, че това повече няма да се повтори.

Защо се налага такъв мащабен ремонт?

Това гласят бележки, поставени по продължението на ул. "Софийски герой" в кв. "Хиподрума" няколко дни преди тротоарите да бъдат разкопани. Няма информация какво налага автомобилите да бъдат премахнати, нито в какъв срок ще продължат ремонтните дейности; снимка: Actualno.com

Причината е полагане на "нови кабели СрН, нови кабели НН и пет нови БКТП за "Комплекс от многофамилни жилищни сгради, магазини, ресторант и подземен гараж – "Охридско езеро", който се изгражда на ул. "Охридско езеро" 3 в София. Подмяната на кабелите обхваща три софийски района - "Триадица", "Красно село" и "Възраждане". По думите на зам.-кмета Иванов графикът за строително-монтажни дейности за полагането на кабелите е съгласуван на 03.02.2025 г. с начална дата на започване на работа 01.03.2026 г. и край 19.05.2026 г. и има одобрен "План безопасност и здраве" от 29.01.2026 г., от главния инженер на район "Красно село".

Така изглежда кръстовището на ул. "Хан Пресиян" и ул. "Александър Македонски" на 5 март - само няколко часа след като през нощта е разбивано с къртачна машина. Днес тротоарът вече е разбит и се полагат тръби за нови кабели; снимка: Actualno.com

В отговора до нашата медия от район "Красно село" казват, че проверката им е установила, че по няколко улици в кв. "Хиподрума" се полагат тръби в тротоарите, а настилката не е възстановена, но е засипана. "Не са засипани единствено двете шахти в двата края на трасето и същото е оградено със сигнални ленти и огради", пише още в отговора.