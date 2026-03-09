Лайфстайл:

Десети зам.-кмет напусна екипа на кмета Васил Терзиев

09 март 2026, 13:50 часа 446 прочитания 0 коментара
Десети зам.-кмет напусна екипа на кмета Васил Терзиев

Поредна оставка в Столична община. Напуснал е и зам.-кметът по култура и туризъм Благородна Здравкова, съобщиха от „Спаси София“. Оставката идва само седмица след тази на зам.-кмета Надежда Бобчева. „Тя е десетият напуснал зам.-кмет. Истината е, че текучеството е огромно и практически няма момент, в който екипът на Столична община да е изцяло запълнен“, притесняват се от партията.

ОЩЕ: Надежда Бобчева се раздели със Столична община: Кой става заместник-кмет на нейно място?

„Докато ресорните зам.-кметове се ориентират в проектите и административните процедури идва време да си тръгнат и работата започва от начало. Незапълнени стоят ключови позиции като главен архитект и не е ясно кой носи отговорност за продължаващото презастрояване. Дали това не се прави умишлено, за да се избяга от носенето на ясна отговорност?“, коментират от формацията на Борис Бонев.

❗Поредна оставка в Столична община - днес напусна и зам.-кметът по култура и туризъм. Оставката идва само седмица след...

Публикувахте от Спаси София в Понеделник, 9 март 2026 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От „Спаси София“ призовават за прозрачност относно истинските причини за оставките. „Кметът дължи честен отговор и ясен ангажимент за гарантиране на стабилността на управлението и изпълнението на ключовите политики и проекти. Всички знаем, че кухите фрази за „разминаване във визията“ са просто лъжа. А когато 10 човека напуснат, а един остане се поставя и въпросът - кой всъщност е проблемът?“, питат от партията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община оставка Благородна Здравкова
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес