Вместо детски градини, комплекс: 3 софийски квартала на бунт срещу презастрояването на последния свободен терен

Поредно недоволство заради застрояването в София. Този път 3 квартала в район "Витоша" негодуват, тъй като голям терен, предвиден доскоро за детски градини и училища, ще бъде използван за строителството на жилищен комплекс.

Жители на "Павлово", "Бъкстон" и "Манастирски ливади" са силно разтревожени от възможността да бъде застроен теренът.

Недоволството

"Почти 5 декара на ул. "Белмекен" 29, с лице и откъм ул. "Голям Братан", отредени от повече от 30 години за "детски комбинат" (терминът към онзи период е означавал комплексно детско заведение, което обединява ясла и детска градина на едно място), тихомълком ще променят предназначението си и ще се превърнат в парцел за жилищно строителство, не без участието на районния кмет, който се съгласява с промяната, и Столична община, в лицето на Васил Терзиев, който поставя финалния одобрителен подпис", коментират възмутени жители в района, които излязоха на протест.

"В резултат на тези действия, Столична Община не само, че по никакъв начин не се справя с предизборните си обещания за спиране на строежите във вече прекалено застроения район "Витоша", и с огромният недостиг на детски градини, а вече и училища, а безцеремонно отпушва възможността за застрояването на този парцел", допълват те.

По думите на протестиращите това е може би последният имот в района, който може да спомогне за решението на проблема, не само с детските градини, а и с училищата. Друг имот наоколо няма, категорични са протестиращите.

"Докато ние планираме бъдещето на децата си, някой друг вече е планирал бетона върху тяхното бъдеще. Не сме съгласни и няма да го допуснем!", допълват те.

Проблемът с презастрояването

Казусът коментира пред БНР Стефан Кънев - собственик на имот и съсед на въпросното място в "Павлово":

"Повече от 30 години очакваме това да стане място за децата. Преди може би повече от месец получихме обявление от община "Витоша", че имаме 14-дневен срок да отидем и да се запознаем с новия проект, който предвижда около 10 000 квадрата РЗП. Става дума за два блока, като единият е доста голям блок", коментира той.

"За съжаление квартала вече не е толкова зелен, а е хипер много презастроен. Място за инфраструктура – улици, детски заведения, зелени площи за децата – такива неща за съжаление не останаха", допълва мъжът

Хората от засегнатите квартали търсят яснота от кмета на район "Витоша" и ще искат среща с кмета на София.

Отговорът на общината

Идеята за "детски комбинат" на терена на ул. "Белмекен" 29 в София не включва детска градина. Първото мотивирано предложение от частния собственик за промяна на ПУП е от 2024 г. Районната администрация два пъти спира цялата процедура. През 2025 г. проектът като мотивирано предложение е приет от експертен съвет в Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ).

Това обясни кметът на район "Витоша" Зарко Клинков по казуса.

По преписката в районната администрация са постъпили около 40 възражения, включително и от общината, защото е заинтересована като съсед на терена, допълни Клинков. След изтичане на законния срок от един месец, възраженията ще бъдат изпратени до съда за вземане на решение.

Когато инвеститорът е купувал земята (бивша копринена фабрика), е знаел предназначението на терена.

"В мотивираното предложение не е защитен общественият интерес", каза още районният кмет.

