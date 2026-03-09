Община Самоков започна работа по един от най-важните инфраструктурни проекти

Със старта на строителния сезон се възобновиха активните дейности по един от най-важните инфраструктурни обекти на община Самоков – основният ремонт на пътя през селата Горни и Долни Окол. Кметът инж. Ангел Джоргов, ресорният заместник-кмет инж. Петър Костов и представители на строителния надзор проведоха оперативка на място с ръководителя на обекта от фирмата-изпълнител. Обсъдени бяха графикът за изпълнение на строително-ремонтните дейности, етапите на реализация и организацията на движението. Специално внимание беше отделено на спазването на параметрите, заложени в техническата спецификация, както и на качеството на използваните материали - тема, по която общинското ръководство подчерта, че няма да бъде допускан компромис.

Проектът е сред най-мащабните инфраструктурни обекти на община Самоков. Той предвижда нова пътна настилка, изграждане на ефективна система за отводняване и нови тротоари по главните улици в двете села.

Строителните дейности започнаха в края на август миналата година, като финансирането е осигурено чрез Фонда за общински инвестиции към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До момента са поставени бордюрите, фрезована е съществуващата настилка до с. Горни Окол и са изградени част от отводнителните съоръжения. С началото на новия строителен сезон започна и полагането на първия слой асфалт. Работи се поетапно, за да не се затруднява движението и достъпът до населените места.

Пътят през Околите е сред най-натоварените през летния сезон и има важно значение както за местните жители, така и за развитието на туризма в района. Подобряването на инфраструктурата ще създаде по-добри условия за достъп, безопасност и развитие на местния бизнес.

До дни се очаква да стартира и другият голям инфраструктурен обект – основният ремонт на четвъртокласния път Ковачевци – Ярлово.