"Паркира Поршето си пред общината": "Спаси София" отвърна на обвиненията на Терзиев за транспорта

Лицемерно е да говори човек, който никога не се качвал в градския транспорт. Аз всеки ден го ползвам. Виждам го всеки ден Терзиев с Поршето, как паркира пред общината. Така общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски отговори на обвиненията на градоначалника, че отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране за електротранспорт.

"Докладът на кмета на София е квазипредизборен, лъже и манипулира", обясни той в ефира на БНР. И даде няколко факти. "Преди 2 години ние в СОС, по инициатива на "Спаси София", внесохме доклад за 1 млн. лв. за модернизация на градския транспорт за 500 нови превозни средства. И името на Терзиев е в доклада. Истината е, че 2 години след приемането с 50 и няколко гласа, което рядкост в този силно фрагментиран СОС, му бе осигурена цялата политическа подкрепа. Досега не е направено нищо по закупуването на превозни средства. Той и екипът са осигурили са 0 средства", посочи Зографски, който е зам.-председател на Постоянната комисия по градски транспорт и пътна безопасност в СОС

И допълни: "Преди 6 месеца СОС с огромно мнозинство гласувахме и му бе възложено да намери 400 млн. лв. заем, да преговаря с банките".

На обвинението на кмета Васил Терзиев, че има умишлен саботаж да се кандидатства за над 141 млн. евро ОПОС, за да инвестира в градския транспорт на столицата, Зографски каза, че докладът е квазипредизборен: "Докладът изобщо не е за това, той е квазипредизборен в посока "ще ви купя тролейбус, но не сега, а след 3 години. Предвиждат се промяна и увеличение на около 30 линии на градския транспорт без това да е обсъждано от съветниците и граждани".

И коментира, че затова вчера в транспортна комисия на СОС "резултатът е 10:3": "Когато имате 12 от 61 съветници, той не си правите труда да обсъжда", посочи зам.-председателят на комисията по транспорт на СОС.

Според него докладът е предизборен, "обещават се подобрения в градския транспорт, но не е направено нищо да се получат нови превозни средства. Зографски твърди, че докладът, приет през 2024 г. е рамката, която дава възможност на Столична община да работи за обновяване на градския транспорт.