"Коледа е доброта и споделеност": Село до Елин Пелин с празнична програма за Рождество (ВИДЕО)

На 26 декември 2025 г. от 11:30 часа в централния парк на село Лесново, община Елин Пелин, жители и гости на населеното място ще се съберат, за да отбележат един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово. Събитието ще премине под мотото „Коледа е доброта и споделеност!“ и обещава много празнично настроение, песни и танци. В програмата ще вземат участие коледарската група на село Лесново, както и обичаните изпълнители Божидар Златков и Юлиян Асенов, които ще се погрижат за доброто настроение на всички присъстващи.

Кметът на село Лесново е подготвил вкусна скара и топло вино, с които гостите ще могат да се насладят на празничната атмосфера и българските коледни традиции.

По време на тържеството ще се проведе и дарителска кампания, като събраните средства ще бъдат в подкрепа на МБАЛ – Елин Пелин.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Лесново да се включат в празника и заедно да споделят духа на Коледа – с доброта, музика и благотворителност. Вижте по-малко