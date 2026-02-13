Лайфстайл:

Недостигът на сестри в яслите стигна до парламента: Терзиев търси решение

Официално писмо с искане за спешна среща е изпратено до Народното събрание от Столична община. Поводът е задълбочаващата се криза с недостига на медицински сестри в детските ясли и яслените групи, която поставя под пряк риск достъпа до грижа за най-малките деца в столицата, съобщиха от пресцентъра на общината.

Кадрови дефицит

Представените в писмото данни очертават сериозен структурен проблем:

  • Необходими са още 230 медицински сестри за нормалното функциониране на системата;
  • От общо 550 работещи сестри, половината са над 62 години, а 104 - над 70 години;
  • При напускане на медицинските специалисти над 70-годишна възраст съществува реална опасност от закриване на 124 яслени групи;
  •  Средната възраст на медицинските сестри е 61 години, като под 50 години са едва 69;
  • През 2025 г. 34 яслени групи са трансформирани в градински поради липса на персонал;
  • Три детски градини към момента не разполагат с нито една медицинска сестра.

От Столична община изтъкват, че въпреки ускореното строителство на нови детски ясли и разширяването на съществуващата инфраструктура, кадровият дефицит блокира разкриването на нови места. И дават пример с новооткрита ясла, която е с капацитет от шест групи, но функционира с прием само за две поради липса на медицински специалисти.

"Проблемът е структурен и не може да бъде решен с временни административни мерки. На местно ниво са изчерпани възможностите за компенсиране на недостига чрез организационни промени", се казва в писмото до парламента.

В писмото си Столичната община посочва и конкретно решение, което изисква законодателна инициатива от страна на парламента - изменение на Закона за здравето (чл. 118 и чл. 119) и прехвърляне на регулацията на яслите към Закона за предучилищното и училищното образование. Предлага се яслите да преминат от ресора на министъра на здравеопазването към ресора на министъра на образованието и науката, с което да се създаде устойчива нормативна рамка, съобразена с европейските практики и с реалния кадрови потенциал на страната.

Предложението цели едновременно гарантиране на качествена грижа за децата и по-ефективно използване на ограничените медицински ресурси на национално ниво.

С оглед на нарастващата необходимост от яслени места и реалния риск от затваряне на съществуващи групи, в писмото е поискано спешно обсъждане на законодателните промени в рамките на мандата на 51-вото Народно събрание.

Виолета Иванова
