Община Костинброд засвидетелства уважение към Кувейт на официален прием в София. На 18 май 1964 година с емирски указ 25 февруари е определен като дата за честване на националния празник на Държавата Кувейт – в чест на поемането на властта от Н. В. шейх Абдулла ас-Салем ас-Сабах. Към честванията се приобщава и Деня на кувейтската независимост, който е бил отбелязван дотогава на 19 юни. На 26 февруари се отбелязва деня на Освобождението на Кувейт от инвазията на Саддам Хюсеин /1990-1991 г./

По случай 65-ия национален празник на Държавата Кувейт и 35-ия Ден на освобождението Н. Пр. г-н Гази Хамед Алфадли, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Кувейт в Република България, даде прием на 12-ти февруари 2026 година, в хотел „Маринела“ София.

Той бе уважен от многобройни официални лица, посланици и дипломати, акредитирани у нас личности, допринесли за развитието на приятелските отношения между двете ни страни в различни сфери, представители на бизнеса, културата, медиите, приятели на страната и кувейтци, живеещи у нас.

Сред поканените гости присъстваха и представители от община Костинброд, в лицето на г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет Костинброд.

Гостите на приема се радваха на топла приятелска атмосфера и на оживени разговори. Насладиха се на прожектираните видео кадри от Кувейт, на прекрасния кувейтски кът, пресъздаден в единия край на залата и на чудесните традиционни ястия и специалитети, сладки и чай. Интерес предизвикаха и интересните рекламни материали и брошури за Кувейт.