Ученици от Костинброд отбелязаха Деня на археолога

Ученици от Община Костинброд отбелязаха Деня на археолога с игри и приключенски задачи. Инициативата е на клуб „Родолюбие“, със съдействието на община Костинброд, и бе посветена на създаването, развитието и културното наследство на общината.

В проявата се включиха ученици от:

Първо основно училище „Васил Левски“, град Костинброд

Второ основно училище „Васил Левски“, град Костинброд

СУ „Д-р Петър Берон“, град Костинброд

ОУ „Отец Паисий“, село Петърч

Сред присъстващите бяха заместник-кметът на община Костинброд г-н Александър Ненов, техните учители, както и г-жа Милена Костадинова – директор на ОУ „Отец Паисий“ и г-жа Даниела Гаврилова – директор на Първо основно училище „Васил Левски“ и служители на общинската администрация-Костинброд.

Учениците бяха посрещнати и въведени в приключенската игра, която комбинираше мисловни задачи, редене на пъзели, гатанки и въпроси, свързани с историята и развитието на община Костинброд.

С бързина, ловкост и умения, децата успяха да преминат всички етапи на играта и стигнаха до последната задача, посветена на индустриалеца Никола Чилов.

Заместник-кметът на община Костинброд, г-н Александър Ненов, лично разказа историята на д-р Чилов, като ги запозна с живота и дейността му, за приноса му в развитието на промишлеността в Костинброд, инициативите му за образователни и културни проекти и значението му за местната общност.

Благодарение на разказа, учениците не само научиха любопитни факти, но и придобиха по-ясна представа за влиянието на д-р Чилов върху историята на града.

С тези нови знания те успешно завършиха своя пъзел и приключенската игра.

След приключването на задачите, децата имаха възможност да разгледат кабинета на д-р Чилов, който ще бъде част от бъдещия музей-галерия на община Костинброд. Те се докоснаха до автентичните мебели и предмети, използвани от него, което направи преживяването още по-реално и вълнуващо.

За успешно изпълнените задачи учениците бяха наградени, а организаторите отбелязаха, че сред тях може би се крият бъдещи археолози и изследователи на историята.

Денят на археолога се отбелязва ежегодно на 14 февруари и е посветен на всички специалисти, които чрез разкопки и проучвания съхраняват културното наследство и историята на България. Археолозите разкриват миналото, създавайки мост между поколенията и вдъхновявайки младите да откриват и ценят историята около себе си.

„Археологът е този, който с търпение и умение разчита тайните на миналото, за да ги предаде на бъдещето“, казват специалистите, а събитието в Костинброд бе живо доказателство за това как историята може да бъде открита чрез игра, знание и любопитство.