Допълнителен градски транспорт за Задушница в София

Пускат повече и по-удобен транспорт градски транспорт за възпоменанието "Задушница" тази събота (14 февруари), съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Разкрива се временна трамвайна линия № 7А с маршрут кв. Манастирски ливади-запад – кв. Орландовци, както и временни автобусни линии:

18А - с маршрут: автостанция “Орландовци” – гробищен парк “Малашевски гробища” по маршрута на автобусна линия №№ 18 двупосочно.

9А -с маршрут: надлез “Надежда”, ул. “История Славянобългарска”, ул. “Индустриална”, ул. “Константин Стоилов”, бул. “Ген. Данаил Николаев”, бул. “Владимир Вазов”, ул. “Тодорини кукли”, ул. “Река Велека” и по бул. “Владимир Вазов” по маршрута двупосочно.

86А -с маршрут: АТ Малашевци, ул. “Резбарска”, площад “Сточна гара”, бул. “Сливница”, обратен завой на ул. “Опълченска” и по маршрута двупосочно:

90А -с маршрут: автостанция Изток, бул. “Ботевградско шосе”, ул. “Александър Екзарх”, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, ул. “Васил Кънчев” до АП Малашевци (гробищен парк “Малашевски гробища”) двупосочно.

Трамвайна линия 18, тролейбусна 9 и автобусни 64, 83, 86 и 309 ще се движат на по-кратки интервали.