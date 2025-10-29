Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" вече е в действие

"Вчера взехме решение относно въпросната мегапоръчка за сметосъбирането и сметоизвозването. За част от нея, за три от зоните, вече има решения", обяви на 29 октомври Надежда Бобчева - зам.-кмет на София с ресор "Зелена система, екология и земеползване". Тя припомни, че обществените поръчки за Зона 3 ("Изгрев", "Слатина" и "Подуяне") и Зона 6 ("Люлин", "Красно село", "Красна поляна") се прекратяват, а за Зона 4 ("Надежда", "Сердика", "Илинден") има избран изпълнител - турски консорциум.

"За Зона 6 цената беше в пъти по-голяма от тази, която бяхме заложили предварително - това бе причината, поради която не подписахме договор", каза тя. Там се върви към цялостно възлагане на сметосъбирането на общинското дружество „Софекострой“.

СПТО и "Софекострой" действат в "Люлин" и "Красно село"

На практика, Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) вече поема сметосъбирането и сметоизвозването в район "Люлин", а общинското дружество "Софекострой" – в район "Красно село". Идеята е "Софекострой" поетапно да поеме двата района, каза Бобчева.

"След изтичане на срока за обжалване сме готови да подпишем договор с тях. Нашите планове са за петгодишен договор, който да обезпечи въпросната инвестиция, която беше гласувана в Столичния общински съвет", допълни зам.-кметът.

Припомняме, че беше гласуван заем от Столичния общински съвет (СОС) в размер на 9 милиона лева за "Софекострой". Поетапно се очаква дружеството да го усвоява и да се снабди с допълнителна техника. От общината очакват бизнесплан, който "Софекострой" да представи, за да се намери цена, която удовлетворява и дружеството, и общинския съвет, по думи на Надежда Бобчева.

Снимка: БГНЕС

Днес, 29 октомври, работят 9 сметосъбиращи камиона, плюс 5 малки, на СПТО в "Люлин". "Софекострой" е в "Красно село" с осигурени 3 камиона, които основно обслужват "преливащите" точки. След приключване на сметосъбирането в "Красна поляна" ще се изпратят още 2-3 камиона към по-засегнатия съседен район. В следващите дни се очакват още камиони за "Красно село", обявиха от общината.

Детайлите: защо са прекратени обществени поръчки?

За Зона 4 - "Надежда", "Сердика" и "Илинден" – е избран турски консорциум, "Норм Санаи". Това е единственият класиран кандидат. "На другата компания ѝ беше взет лицензът. Тяхната оферта е за 45,7 милиона лева – ние сме обявили 59,9 млн. лв. Самата обществена поръчка предвижда петгодишни договори", отбеляза Бобчева.

За Зона 3 – "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" – няма класирани кандидати. Единственият допуснат е консорциум, който се е отказал от участие. "Няма да коментирам мотивите и защо се е стигнало дотам, но е, меко казано, съмнително, когато си единствен участник, да се откажеш сам от тази процедура. Готвим се за различни варианти – предстоят ни разговори с районните кметове, които са казали, че ще помогнат. От техните предварителни изявления знам, че не желаят да се плаща по-висока такса за битови отпадъци в техния мандат", каза зам.-кметът на София.

Що се отнася до другите 4 зони, остават 1, 2, 5 и 7, като 1 и 7 са в центъра на София. "Особено за 2 и 5, изглежда, че сме в бюджета, който сме обявили", каза Бобчева. Но някои от цените все пак изглеждат "нереално високи". Предстои изготвяне на цялостен финансов анализ. "Цената в зона 1, която сме получили, е рекордно висока", посочи още зам.-кметът.

По време на миналата сесия на СОС се гласува решение за проучване за създаване на общинско предприятие „Чистота“. За изпълнението на територията на цялата община обаче "това изглежда нереалистично" във връзка с нужния брой хора и инвестицията, каза Бобчева. Възможно е все пак да се действа за определена зона. Обект на анализ е, търси се „микс“ между частни изпълнители, търговско дружество, общинско предприятие и т.н., по думи на зам.-кмета.