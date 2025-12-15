Трамвай аварира на площад "Журналист"

Трамвай № 12 аварира тази сутрин около 9:40 часа на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец". Това предизвика задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут беше спряно. Наложи се пътуващите с градския транспорт да изчакат, докато аварийните служби изтеглят трамвая и освободят движението по релсите.

Други инциденти

В началото на месеца лек автомобил засече трамвай и се сблъскаха в самия център на София. Катастрофата стана около 15.30 часа.

Автомобилът е леко ударен от трамвая, инцидентът е върху релсите. Коментарите са, че колата е засякла трамвая, очевидно отнела предимство на кръстовището пред Централните хали. Няма пострадали. Движението в райна бързо беше възобновено.