Община Елин Пелин организира международен конкурс за благоустройство на центъра

16 декември 2025, 10:38 часа 304 прочитания 0 коментара
Община Елин Пелин организира международен конкурс за идеен проект за център на град Елин Пелин. Конкурсът цели да оформи новата идентичност на централната градска част и широкия център на Елин Пелин, като изгради среда, която насърчава социалната активност, културния обмен и икономическото развитие

Проектът е разделен на две части - Идеен проект за Зона 1: Централна градска част и Обща концепция за Зона 2: Широк обхват – стандарт за елементите на градската среда и типови детайли. Конкурса възнамерява да събере разнообразни решения от различни специалисти в сферата на градоустройството.

Награден фонд:

1-ва награда – €10,000

2-ра награда – €7,000

3-та награда – €3,000

Две поощрителни награди – по €1,000

Община Елин Пелин ще възложи изработването на инвестиционен проект.

Крайната цел на проекта е да подобри качеството на живот в град Елин Пелин, да стимулира инвестиции и туризъм и да превърне централните части в притегателно място за жителите и гостите на града.

Конкурсът кани архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, дизайнери и творчески екипи да предложат решения, които съчетават иновации и уважение към местния контекст. Търсят се идеи, които ще подобрят качеството на живот в града и ще създадат модерна и привлекателна визия за сърцето на града.

График:  

Краен срок за въпроси: 30 януари 2026 г.

Краен срок за регистрация: 04 февруари 2026 г.

Краен срок за предаване на проектите: 09 февруари 2026 г.

Подготовка на конкурсните материали за журиране: 10 – 13 февруари 2026 г.

Журиране: 16 февруари – 16 март 2026 г.

Обявяване на резултатите от конкурса: не по-късно от 24 март 2026 г.

Повече информация и конкурсни материали са достъпни на конкурсната платформа: https://competition.bg/elinpelincenter

