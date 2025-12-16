Община Елин Пелин организира международен конкурс за благоустройство на центъра

Община Елин Пелин организира международен конкурс за идеен проект за център на град Елин Пелин. Конкурсът цели да оформи новата идентичност на централната градска част и широкия център на Елин Пелин, като изгради среда, която насърчава социалната активност, културния обмен и икономическото развитие

Проектът е разделен на две части - Идеен проект за Зона 1: Централна градска част и Обща концепция за Зона 2: Широк обхват – стандарт за елементите на градската среда и типови детайли. Конкурса възнамерява да събере разнообразни решения от различни специалисти в сферата на градоустройството.

Награден фонд:

1-ва награда – €10,000

2-ра награда – €7,000

3-та награда – €3,000

Две поощрителни награди – по €1,000

Община Елин Пелин ще възложи изработването на инвестиционен проект.

Крайната цел на проекта е да подобри качеството на живот в град Елин Пелин, да стимулира инвестиции и туризъм и да превърне централните части в притегателно място за жителите и гостите на града.

Конкурсът кани архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, дизайнери и творчески екипи да предложат решения, които съчетават иновации и уважение към местния контекст. Търсят се идеи, които ще подобрят качеството на живот в града и ще създадат модерна и привлекателна визия за сърцето на града.

График:

Краен срок за въпроси: 30 януари 2026 г.

Краен срок за регистрация: 04 февруари 2026 г.

Краен срок за предаване на проектите: 09 февруари 2026 г.

Подготовка на конкурсните материали за журиране: 10 – 13 февруари 2026 г.

Журиране: 16 февруари – 16 март 2026 г.

Обявяване на резултатите от конкурса: не по-късно от 24 март 2026 г.

Повече информация и конкурсни материали са достъпни на конкурсната платформа: https://competition.bg/elinpelincenter