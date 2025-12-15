Спорт:

В Елин Пелин се проведе коледен турнир "Шопланиада" 2025

15 декември 2025, 17:18 часа 88 прочитания 0 коментара
За трета поредна година СКЛА "Юлис" и Община Елин Пелин организираха и проведоха Коледен турнир за деца от I до IV клас. Всички училища от общината се включиха в надпреварата с хъс и много коледно настроение.

Венцислава Атанасова изказва огромни благодарности на зам.-кмета на Община Елин Пелин, Райничка Николова и треньора в СКЛА Юлис, Йордан Христов, които връчиха наградите на участниците.Сърдечни благодарности и на учителите по ФВС! Вашият професионализъм и отдаденост са от ключово значение за популяризирането на активния начин на живот. Благодарим ви, че мотивирахте своите ученици и допринесохте за спортния дух и високото ниво на състезанието.

Вярваме, че съвместната ни работа е важна крачка към развитието на леката атлетика в нашата община. Очакваме с нетърпение бъдещите ни срещи на спортната арена!

Благодарим ви за енергията, търпението и за това, че подкрепяте спорта и леката атлетика. Без вашето съдействие това събитие нямаше да бъде същото!

Поздравления за представянето на вашите ученици и до нови срещи!

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Елин Пелин
