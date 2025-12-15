Любопитно:

Удължават метрото: Държавата предостави пари на Столична община за новите линии и станции

15 декември 2025, 15:44 часа 185 прочитания 0 коментара
Удължават метрото: Държавата предостави пари на Столична община за новите линии и станции

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета в понеделник.

Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на Метро „София“, Линия 3, Етап 3: участък ул. „Шипка“ - ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“) - Зала „Арена София“/„София Тех парк“ - бул. „Цариградско шосе“ с дължина 6 км и 6 метростанции.

Още: При строителството на метрото не е засегната нито една сграда: "Метрополитен" увери

С ресурса ще се обезпечи и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ на линия „София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо „Обеля“. А другата част от средствата - 13,0 млн. лв., са за покриване на разходи за полицейската охрана на метрото за 2025 г„ което е Стратегически обект за националната сигурност „Метрополитен - София“.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на столицата, като ползите от него за подобряване условията на живот чрез облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване, са значителни. Метрото е основна транспортна система в София, превозваща значителен брой пътници на масовия градски транспорт и допринася за изпълнението на ключови цели за развитие на града. То е обект от стратегическо значение за националната сигурност, поради което охраната на метрото през годините се осъществява от звено на СДВР с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на София.

Още: "Приоритет": Терзиев показа новите чешки метровлакове

"Парите за София са скрити зад завесата": Терзиев изкара куп проблеми на Бюджет 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Столична община Метро Метрополитен софийско метро
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес