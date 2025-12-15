Удължават метрото: Държавата предостави пари на Столична община за новите линии и станции

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лв. по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета в понеделник.

Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на Метро „София“, Линия 3, Етап 3: участък ул. „Шипка“ - ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“) - Зала „Арена София“/„София Тех парк“ - бул. „Цариградско шосе“ с дължина 6 км и 6 метростанции.

С ресурса ще се обезпечи и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ на линия „София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо „Обеля“. А другата част от средствата - 13,0 млн. лв., са за покриване на разходи за полицейската охрана на метрото за 2025 г„ което е Стратегически обект за националната сигурност „Метрополитен - София“.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на столицата, като ползите от него за подобряване условията на живот чрез облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване, са значителни. Метрото е основна транспортна система в София, превозваща значителен брой пътници на масовия градски транспорт и допринася за изпълнението на ключови цели за развитие на града. То е обект от стратегическо значение за националната сигурност, поради което охраната на метрото през годините се осъществява от звено на СДВР с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на София.

