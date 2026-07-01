Община Самоков обявява прием за стипендии за ученици с високи постижения

Община Самоков обявява прием на документи за общински стипендии за ученици с изявени постижения. И тази година Общината ще отличи и подкрепи талантливи ученици, постигнали високи резултати в образованието, изкуството и спорта.
Видове стипендии:
„Константин Фотинов“ – хуманитарни науки
„Акад. Любомир Чакалов“ – природо-математически науки
„Наум Хаджимладенов“ – изкуство
„Васил Стоин“ – музика
За професионална подготовка
За спорт
„Петър Иванов Попангелов“ – за талантлив подрастващ спортист в областта на зимните спортове (за ученици от 8 до 13 години включително)
Размер на стипендията: 71,58 евро месечно, изплащани за период от 10 месеца.
Необходими документи:
Молба в свободен текст с мотиви за кандидатстване;
Копие от документ, удостоверяващ успеха за изминалата учебна година, характеристика на ученика, информация за дисциплината и постигнатите резултати от участие в национални и международни прояви, заверени от директора на училището;
За кандидатите в областта на спорта – протокол от състезание, издаден от съответната българска спортна федерация.
Срок за кандидатстване: от 1 юли до 31 юли.
Стипендиантите ще бъдат обявени през първата половина на месец август.
За допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към отдел „Образование“ в Община Самоков.