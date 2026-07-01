Три столични района с нов график за почистване

От днес (1 юли) влиза в сила нов план за сметопочистването в три столични района. В район „Подуяне“ обслужването се поема изцяло от общинското дружество „Софекострой“. В районите „Слатина“ и „Изгрев“ почистването се възлага временно на оператор, обслужващ съседни зони. От Столична община са категорични, че живущите в кварталите няма да усетят прехода, а напротив – ще видят реално подобрение в чистотата около домовете си.

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Значителното се увеличават и дейностите по почистване. Докато от 1 декември 2025 г. до момента в тези три района се извършваха едва 2 от общо над 40 дейности по договор, от днес ще се поднови и почистването на кошчетата по спирките на градския транспорт, както и миенето на улици и тротоари в районите.

Настоящата ситуация в трите района е следствие от изтичането на старите договори за почистване в края на 2025 г. и блокирането на новите процедури чрез поредица от административни жалби. В този период Столичната община категорично отказа да подпише договори на икономически необосновани цени и въведе временна организация на почистването в трите района.

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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече се произнесе в полза на общината, потвърждавайки законосъобразността на процедурата и разрешавайки предварително изпълнение на новия дългосрочен договор за тези зони, където вече има избран изпълнител.

Това решение на КЗК в момента е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Общината очаква окончателното произнасяне на съда, което ще позволи стартирането на пълния обем от дейности по почистване съгласно новите, по-високи стандарти, заложени в договорите за чистотата.