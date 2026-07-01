Брутална буря удари София. Колко дъжд падна? (ВИДЕО)

Мощна буря удари столицата, като бурята започна преди около 40 минути и дори на места се забелязваше градушка. Actualno.com се свърза с Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и по техни данни само до 18.00 ч. в столицата са регистрирани 11 л/кв.м. валежи. В страната за периода между 15.00 и 18.00 ч. днес най-много дъжд е паднал в Шумен, където са отчетени 22 л/кв.м.

В Кюстендил например са отчетени 6 л/кв.м.

Ето къде имало градушка?

По данни на НИМХ в София и Благоевград е регистрирана градушка..Размерът на градушката в столицата е бил 7 мм, а в Благоевград - 2 мм.

Междувременно Meteo Balkans споделиха кадри от градушка от друго място в Югозападна България, а именно Дупница, област Кюстендил.