Голям пожар избухна в халета на "Екобулпак", гори пластмаса (ВИДЕО и СНИМКИ)

Гъсти облаци от дим се виждат от столичните квартали "Горна Баня", "Люлин", "Обеля" и "Надежда". Става въпрос за пожар в халета на фирма за преработка на пластмаса "ЕКОБУЛПАК" на адрес: ул. "Банско шосе", кв. "Република", гр. София. Информацията потвърдиха за Actualno.com от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН). Сигналът за пожара е подаден в 16:30 ч. в Столичната дирекция на пожарната.

При пристигане на място екипите установяват, че горят две халета за преработка на пластмаса, казват още от пожарната.

За да гасят пожара са изправени 6 пожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция на пожарната. Изпратен е и 1 химически автомобил плюс 1 линейка. Стана ясно, че линейката е била изпратена превантивно. От пожарната потвърдиха още за медията ни, че все още няма информация за пострадали вследствие на пожара.

Actualno.com разполага с видео, в което ясно се вижда гъстият облак дим над столицата.

Голям пожар в София, горят 2 халета с пластмаса на Екобулпак pic.twitter.com/hXbDBLUw1d — ActualnoIvailo (@ActualnoI) July 1, 2026





СНИМКИ: Actualno.com/Кирил Апостолов

Хората реагират в социалните мрежи

Междувременно във "Фейсбук" групата "Люлин (Най-големият квартал на България)" също се появи видео от пожара и огромния стълб дим.

Хората в социалните мрежи споделят множество кадри и снимки и се вълнуват какво точно е станало.

Ето част от кадрите на потребителите:

Снимка: Facebook/Elena Hristova

Снимка: Facebook/Iliana Atanasova Ivanova

Още кадри от дима - може да видите ТУК.