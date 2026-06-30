В Костинброд откриват паметник на знаменит военен пилот

“Орлите умират в полет…” Някои саможертви остават завинаги в историята. На 1 юли, от 9:00 часа, община Костинброд открива новоизградения военен паметник на летеца полковник Радослав Димитров. Военният полковник Димитров е един от летците, преживели сложни по характер и количество особени случаи в полет.

На 01.07.1987 г. при изпълнение на тренировъчен полет спира двигателят на МиГ- 23МФ с пилот подполковник Радослав Славов Димитров. Летецът успява да отклони изтребителя от падане в град Костинброд с цената на живота си, спасявайки града.

Изключително хладнокръвни са били действията му при спирането на двигателя на самолета МиГ-23, като до последния момент е бил уверен, че ще успее да кацне на полосата в Доброславци, но уви..

Паметникът на летеца е вписан в Националния регистър на военните паметници.

Досегашната плоча не отговаряше в пълна степен на значимостта на храбрите действия на загиналия пилот, и в тази връзка, по инициатива на община Костинброд - намерението да бъде изграден нов паметник на мястото на старата паметна плоча, с цел отдаване достойна почит на загиналия военен пилот, вече е факт.

Заповядайте да отдадем заедно почит към саможертвата на полковник Димитров..