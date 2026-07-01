Отново проблем на новоремонтиран булевард в столицата, трамваи и табла спряха (СНИМКИ)

Малко след като новоремонтираният бул. "Ал. Стамобийски" в София беше пуснат, отново има авария. Пътуващи за работа столичани бяха неприятно изненадани тази сутрин заради проблем, предизвикал струпване на 4-5 трамвая между спирката на 10 ДКЦ и "Вардар", в посока Люлин.

Засега няма информация дали проблемът е в релсите или в първия спрял трамвай.

Очевидци допуснаха, че може би става дума за неизправност на релсите, които и предишни лета са се огъвали от жегите.

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"Кога пуснаха булеварда, кога започнаха авариите", питаха се пътниците.

На място беше повикана аварийна кола, за да бъде отстранен проблемът. Друг интересен момент е, че електронните табла на спирките в района масово не работят.

Пореден инцидент

Преди дни, на 17 юни, на същото трасе на бул. "Ал. Стамболийски" два трамвая се сблъскаха. От видео стана ясно, че мотрисата по номер 8 внезапно се отклонява вляво и се блъска, в идващия насреща, трамвай номер 10. Инцидентът се случва на метри от края на трасето, което бе ремонтирано повече от година. За щастие сблъсъкът не предизвиква падането на нито едно от превозните средства и не доведе до пострадали.

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Евтиното излиза скъпо

От "Спаси София" коментират случая с поговорката, че евтиното излиза скъпо. Инцидентът става на метри от крайната точка, на наскоро приключилия ремонт на бул. "Ал. Стамболийски". Стойността на ремонта бе 20 млн. евро за ремонт на Стамболийски, но не се смениха няколко стари стрелки на граничното му кръстовище с бул. "К. Величков", а от там минават няколко различни линии трамваи.

Златен ремонт

Изчисления на Actualno.com показаха, че проектът е на стойност 19.8 млн. евро, като досега държавата изплатила 10.7 млн. евро за трасето от около 1.8 км. С допълнителните дейности обаче, които включват не само строителството, но и строителния надзор и другите дейности около проекта цената достига общо 23.45 млн. евро, на тази цена е споразумението за финансиране между общината и МРРБ. Това на практика означава, че за всеки метър от ремонта на бул. "Стамболийски" ще бъдат изплатени близо 13 000 евро!

Работният инвестиционен проект за ремонта беше приет на експертен технически съвет в мандата на предходния кмет на София Йорданка Фандъкова, през ноември 2022 г. Самата обществена поръчка беше обявена още през пролетта на 2023 г.