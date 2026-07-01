Доброволно формирование – Елин Пелин бе отличено с почетна грамота от директора на ОДМВР-София ст. комисар Владимир Иванов за проявена изключителна социална ангажираност, доблест и личен пример за цялото българско общество. Отличието бе връчено на г-жа Веселина Спасова от началника на РУ-Елин Пелин гл. инсп. Христо Колев.

Минути преди 22 часа на 24 юни в полицията постъпва сигнал за 80-годишен мъж от с. Голема Раковица, който е излязъл от дома си сутринта и все още не се е прибрал.

Веднага са организирани издирвателни действия. Към полицейските служители активно се присъединяват и десетки доброволци. Започва активно претърсване на широк периметър около селото.

Обединените усилия дават резултат и към полунощ възрастният мъж е открит на около 8 км от дома му в добро общо състояние.

Скъпи доброволци, за пореден път доказахте, че добротворчеството не изисква богатство, а отворено сърце и съпричастие. Не спирайте да вдъхновявате!