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Доброволно формирование – Елин Пелин бе отличено с почетна грамота от директора на ОДМВР-София

01 юли 2026, 11:38 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Доброволно формирование – Елин Пелин бе отличено с почетна грамота от директора на ОДМВР-София

Доброволно формирование – Елин Пелин бе отличено с почетна грамота от директора на ОДМВР-София ст. комисар Владимир Иванов за проявена изключителна социална ангажираност, доблест и личен пример за цялото българско общество. Отличието бе връчено на г-жа Веселина Спасова от началника на РУ-Елин Пелин гл. инсп. Христо Колев. 

Минути преди 22 часа на 24 юни в полицията постъпва сигнал за 80-годишен мъж от с. Голема Раковица, който е излязъл от дома си сутринта и все още не се е прибрал.

Веднага са организирани издирвателни действия. Към полицейските служители активно се присъединяват и десетки доброволци. Започва активно претърсване на широк периметър около селото. 

Обединените усилия дават резултат и към полунощ възрастният мъж е открит на около 8 км от дома му в добро общо състояние.

Скъпи доброволци, за пореден път доказахте, че добротворчеството не изисква богатство, а отворено сърце и съпричастие. Не спирайте да вдъхновявате!

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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