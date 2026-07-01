Спешен ремонт променя маршрута на два трамвая

Заради спешен ремонт на релсовия път по бул. "България" се налагат временни промени в движението на трамвайни линии 7 и 27, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Дейностите ще се извършат през нощта, за да не се затруднява движението. За периода от 22:00 часа днес (1 юли) до 5:00 часа на 2 юли (четвъртък) ще бъде преустановено движението на двата трамвая.

ОЩЕ: Отново проблем на новоремонтиран булевард в столицата, трамваи и табла спряха (СНИМКИ)

Причината за аварийното влизане на екипи и техника е установена деформация на релсовия път, която се е засилила вследствие на високите температури. Ще се извърши неутрализация на участък от релсовия път.

След 22:00 часа на 1 юли маршрутът на трамвайните линии ще бъде от Централна жп гара до ж.к. "Иван Вазов".

Заместващ транспорт

Осигурява се временна заместваща автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва пътниците по маршрута на засегнатите линии. Тя ще се движи от Националния исторически музей (НИМ) до Националния дворец на културата, както следва: от начална спирка с код 1464 „НИМ“ на Околовръстен път, по Околовръстен път, наляво по бул. „България“, бул. „Витоша“, надясно по бул. „Пенчо Славейков“, бул. „България“, обратен завой на кръстовището с бул. „Черни връх“, бул. „Пенчо Славейков“, по бул. „Витоша“ и по бул. „България“ по маршрута до Националния исторически музей до спирка с код 2458 „НИМ“ за автобусна линия № 304 в локалното пътно платно на Околовръстен път.

ОЩЕ: Ремонт за милиони, сигурност за грошове. Моментът на сблъсъка на трамваите на бул. "Ал. Стамболийски" (ВИДЕО)

Прекачването между трамваи 7 и 27 и заместващата автобусна линия ще се осъществява на спирките в обхвата на кръстовището на булевардите „Пенчо Славейков“ и „Витоша“.

Автобусите ще спират и на следните спирки: начална „НИМ“ на Околовръстен път за автобусни линии 63, 111 и 304; „кв. Манастирски ливади“; „ж.к. Бокар“; „ул. Тодор Каблешков“; временна спирка „ж.к. Мотописта“ в района на трамвайната спирка; „бул. Гоце Делчев“; „площад Ручей“; „бул. акад. Иван Ев. Гешов“ ; „ПГД Елисавета Вазова“; временна спирка „бул. „Пенчо Славейков“ на бул. „Пенчо Славейков“ на 30 метра от десния завой от бул. „Витоша“ в посока бул. „Черни връх“; трамвайна спирка „бул. „Пенчо Славейков“ на бул. „Витоша“ в посока НИМ, като автобусите се движат по трамвайното платно; спирка „бул. „Черни връх“ на бул. „България“ – крайна и начална; спирка „НИМ“ – крайна, за автобусна линия № 304 на паркинга пред музея.

Инвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през тази година с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности, посочиха през януари от пресцентъра на Столичната община.