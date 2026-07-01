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"Къпе се, пере, проси и чупи": ДКЦ в София не може да се справи с агресивен мъж от 10 години

01 юли 2026, 13:00 часа 1127 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
"Къпе се, пере, проси и чупи": ДКЦ в София не може да се справи с агресивен мъж от 10 години

Психично болен мъж вече 10 години ежедневно нарушава обществения ред в 3-то ДКЦ в София. Това става ясно от писно, изпратено от ръководството на диагностично-консултативния център с молба за помощ до кмета на София Васил Терзиев, районния кмет на "Оборище", председателя на комисията по здравеопазване в СОС Ваня Григорова и V РУ на МВР с искане за съдействие за решаването на дългогодишен проблем.

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В писмото, подписано от управителя на ДКЦ д-р Валентина Христова, се посочва, че вече близо 10 години един и същ човек използва сградата на поликлиниката като място за лична хигиена, създава безпорядък и притеснява пациенти и служители. Той се къпе и пере в санитарните помещения, храни се по коридорите, разхвърля отпадъци, уринира по стълбите и поврежда имущество, става ясно от думите на директора.

От лечебното заведение твърдят още, че той отправя обиди към персонала и пациентите, иска им пари и често проявява агресивно поведение. 

По думите на управителя служителите многократно са търсили съдействие от полицията, но проблемът продължава. "Много често се обаждаме на кварталния отговорник от МВР. Идват служители и го прибират, но на другия ден той пак е при нас, още по-агресивен", се казва в писмото.

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От ДКЦ посочват още, че при последния случай, след като полицейските служители и екип на Спешна помощ напуснали района, мъжът се върнал и счупил външната входна врата на лечебното заведение.

В заключение ръководството на поликлиниката настоява институциите да предприемат действия за трайно решаване на проблема. "Моля за Вашата бърза реакция по казуса и за Вашата помощ за трайно решаване на проблема, който ние като здравно заведение имаме", се посочва в молбата.

Снимки: Facebook/Ваня Григорова

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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