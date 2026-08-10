"400 млн. евро заем, но без пари за "Люлин": Районният кмет с остри критики

За район „Люлин“ се предвиждат единствено закупуването на нови тролейбуси и ремонтът на кръстовището при „Орион“. В същото време ключови инфраструктурни проекти за района, за които има готовност за изпълнение, не са предвидени за финансиране. Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров излезе с остра позиция относно разпределението на средствата от заема на Столична община в размер на близо 400 млн. евро. Миналата седмица беше обявено, че средствата ще бъдат инвестирани в редица инфраструктурни проекти и в закупуването на нови превозни средства.

ОЩЕ: Поредица от инциденти по трамвайна линия №8: Кметът на "Люлин" иска спешен ремонт на трасето

Той подчерта, че многократно е подавал предложения и е настоявал пред Столична община за рехабилитацията на бул. „Петър Дертлиев“, както и на други ключови пътни артерии на територията на района.

„Разочароващо е, че за пореден път нито един от проектите, за които имаме пълна готовност да бъдат изпълнени, не е предвиден за финансиране. Очевидно за кмета Терзиев „Люлин“ не е сред приоритетите, въпреки че сме най-големият район, а люлинчани плащат данъци наравно с всички останали“, заяви Георги Тодоров.

Според районния кмет начинът, по който се разпределя този значителен финансов ресурс, поставя редица въпроси за отношението към отделните райони на столицата и за принципите, по които се определят инвестиционните приоритети.

„Къде останаха предизборните обещания за пропорционално разпределение на средствата и за децентрализация на ресурсите? Каква е формулата, по която средствата се разпределят така несправедливо? Все въпроси, чиито отговори се дължат, ако Столична община има претенции за прозрачно и отговорно управление“, каза още Тодоров.

Кметът на „Люлин“ заяви, че ще продължи да отстоява включването на важните за района проекти в Капиталовата програма на Столична община за 2026 и 2027 г. Сред основните приоритети са реализацията на ключови инфраструктурни проекти, рехабилитацията на пътни артерии и обновяването на междублокови пространства.

ОЩЕ: Район "Люлин" с дълг от 500 000 евро за косене, кметът обвини Столична община

„След като Столична община е абдикирала от ангажимента си към нашия район, ще потърся съдействие от Столичния общински съвет. Ще настоявам тези приоритети за мен и за люлинчани да намерят място в Капиталовата програма за 2026 и 2027 г. „Люлин“ не може да бъде пренебрегван при разпределянето на публичния ресурс и ще отстоявам това с всички възможности, които имам като районен кмет“, категоричен е Георги Тодоров.

Районният кмет ще информира гражданите за предстоящите гласувания в Столичния общински съвет, както и за проектите и инициативите, които предстои да бъдат стартирани за „Люлин“.