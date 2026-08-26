Непознато правило на БФС спира Левски от нови чуждестранни трансфери на този етап

Българският шампион Левски започна новия сезон, който се очертава да бъде дълъг и натоварен. "Сините" ще се опитат за защитят титлата си в Първа лига, докато бъдат на ниво и в останалите турнири. Отборът на Хулио Веласкес се бори за първо участие в Шампионска лига от 20 години насам. Левски ще се изправи срещу АЕК Атина във втория мач от плейофите на най-елитната клубна надпревара на 26 август, вторник. Ако преодолеят гръцкия си съперник, "сините" ще се класират директно за груповата фаза. В противен случай, ще трябва да се задоволят с участие в Лига Европа.

Левски не може да привлече нов чуждестранен играч заради правилника на БФС

За тази цел на "Герена" бяха много активни през летния трансферен прозорец. Те привлякоха седем нови футболисти - Рейналдо, Давид Кусо, Алекс Сентейес, Мехду Мубарик, Алекс Койнов, Марко Груич и Сержиньо. В медиите продължава да се спекулира, че Левски не е приключил с трансферите и тепърва ще идват нови чужденци в клуба. При настоящата ситуация, обаче, това е невъзможно според правилата на Българския футболен съюз.

ОЩЕ: Среща на високите етажи: Левски решава бъдещето на няколко футболисти

Ето какво гласи наредбата на БФС

Според член 20а, алинея 9, точка 1 от наредбата на БФС, клубовете от Първа лига имат право да картотекират максимум 20 чуждестранни футболисти. Това са играчи, които не отговарят на изискването за развитие в структурата на БФС и не попадат в критериите за изключение - под 21 години и отговарящи за изискванията за национали. В момента Левски разполага точно с 20 такива кадри. Това означава, че "сините" трябва да продадат една от чуждестранните си звезди, ако искат да се подсилят с още един нов.

ОЩЕ: В Ирландия се прехласнаха по звезда на Левски - обявиха го за "Футболист на сезона"