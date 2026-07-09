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"Не ни се чака, взехме нещата в свои ръце": Жители на столичния кв. "Люлин" сами си направиха улица

09 юли 2026, 8:03 часа 866 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
"Не ни се чака, взехме нещата в свои ръце": Жители на столичния кв. "Люлин" сами си направиха улица

Не ни се чака и взехме нещата в свои ръце. Омръзна ни да чакаме институциите да се оправдават, че защото е частно, не могат да вземат мерки. Организирахме се, събрахме пари от блоковете наоколо и направихме улица. Не е лукс, но може да се минава. Това разказа жител на столичния кв. "Люлин" в ефира на Нова телевизия. Хората в района излязоха на протести заради лошо състояние на участъка.

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Теренът, през който ежедневно преминават стотици хора и автомобили, е частна собственост и Общината не може да се разпорежда с него, докато не бъде отчужден.

Хората са уведомили Общината за намерението си да ремонтират улицата, а от там са им отговорили, че единственият, който може да ги спре е собственикът на участъка, но въпросът е, че не е ясно кой е той.

Жителите на блоковете около въпросния терен разказаха, че поради гъсто паркиралите коли на мястото, от там трудно преминават линейки и пожарна кола, например, не би могла да премине.

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Потърпевшите казаха още, че искат участъкът да се официализира като улица и да се сложат пътни знаци, за да се регулира движението на автомобили, трамваи и пешеходци през спорния терен.

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Улица Люлин асфалтиране
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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