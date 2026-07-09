Район "Люлин" с дълг от 500 000 евро за косене, кметът обвини Столична община

Район "Люлин" е натрупал задължения от над 500 000 евро към дружеството, което поддържа зелените площи. Това съобщи кметът Георги Тодоров. Причината е, че Столична община не превежда необходимите средства за разплащане на дейността. По думите му район „Люлин“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и е изцяло зависим от Столична община при разплащането на подобни дейности.

Той посочи още, че многократно е търсил решение на проблема, но до момента не е получил обратна връзка.

ОЩЕ: Спор в "Люлин": Предлагат общински терени да станат частен паркинг

„Многократно направих опити да обсъдя проблема, както дистанционно, така и на място със заместник-кмета по финанси Георги Клисурски, но обратна връзка до момента няма. Истината е, че когато в Столична община липсва разбиране за нуждите на районите и отсъства нормална комуникация, потърпевши са всички граждани. А децентрализацията се оказа просто добро предизборно мото, но реално от липсата ѝ страдат всички граждани“, обясни Тодоров.

Кметът подчерта, че не приема никакви оправдания за ситуацията, в която е поставен район „Люлин“. „За мен причината е една – липса на желание или компетентност от страна на отговорните служители в Столична община да решат един добре известен и отдавна наболял проблем“, добави той.

Според кмета липсата на навременно финансиране поставя районната администрация в изключително затруднена ситуация при изпълнението на дейностите по поддръжка на зелената система.

ОЩЕ: "Не ни се чака, взехме нещата в свои ръце": Жители на столичния кв. "Люлин" сами си направиха улица

„В тази обстановка е изключително трудно да мотивирам дружеството за косене изобщо да извършва тази дейност. Въпреки това всички страни проявихме разум и в момента третото косене се извършва ритмично и качествено – косене, събиране и извозване на тревата“, каза още той.

Кметът увери, че районната администрация продължава да следи качеството на извършваните дейности. По негови думи всички сигнали на гражданите се проверяват, а служители на район „Люлин“ извършват постоянен контрол на място, за да гарантират качественото косене и почистване на зелените площи.