Иранските дронове на Русия са станали още по-опасни - с любезното съдействие на Китай

Новите версии на иранските дронове "Шахед" с реактивни двигатели, които Русия използва за масирани атаки срещу Украйна, могат да развиват скорост до 500 км/ч. Това е приблизително три пъти по-бързо от предишните модели на тези безпилотни апарати. Според The Wall Street Journal появата на новите дронове „Шахед“ е станала възможна до голяма степен благодарение на Китай - китайски компании са доставили на Руската федерация двигатели и други компоненти.

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Според настоящи и бивши американски длъжностни лица Пекин отдавна е основният източник на компоненти за дроновете „Шахед“, като това включва по-специално сервомотори и жироскопи.

WSJ отбелязва, че именно благодарение на тази международна верига за доставки Иран е успял да развие производството на евтини атакуващи дронове, които Русия впоследствие започна да използва в мащабни атаки срещу Украйна и ги доразви под формата на "Геран".

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Иран, Русия и Китай всъщност се учат от Германия

Едно от основните предизвикателства за иранските инженери е било да разработят двигател, способен да работи при високи скорости и при екстремни температури в продължение на няколко часа. Те са основали своя проект на германския двигател L 550 E, произвеждан от Limbach Flugmotoren.

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През 2012 г. китайска компания започва да продава двигатели Limbach, а през 2017 г. изцяло придобива германския производител. Това улеснява достъпа на Иран до такива силови агрегати. Впоследствие Иран разработва своя собствена версия на двигателя, базирана на моделите на Limbach, но като използва евтини китайски компоненти.

Китайската компания Telefly Telecommunications Equipment се споменава отделно в материала на WSJ. Украинските власти заявиха, че тя произвежда турбореактивни двигатели. След като Украйна съобщи за откриването на двигатели на Telefly в руски дронове, информацията за тях изчезва от англоезичната версия на уебсайта на компанията.

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Въпреки това препратки към продукта остават в китайската и другите езикови версии на уебсайта, както и на страниците на други китайски онлайн търговци.

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