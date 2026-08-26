Унгария обяви Русия за заплаха за сигурността

Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и така скъса с дружеската към Москва външна политика по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан. Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от приемника на Орбан - премиерът Петер Мадяр.

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"Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници", се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария "признава правото на източната си съседка на самозащита".

"Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред", се посочва в насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за "траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност" за Украйна.

По време на 16-годишното управление на Орбан Унгария смекчаваше или възпрепятстваше санкциите на ЕС срещу Русия и водеше кампании за очерняне срещу Украйна. Позицията на страната беше редовно критикувана от Европейския съюз. След като пое властта, новото дясноцентристко правителство незабавно обяви промяна във външната политика и даде възможност за започване на преговори с Киев през юни за присъединяване към ЕС, върху което Орбан налагаше вето в продължение на две години.

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В двустранни преговори с Украйна Унгария също така разреши повечето от спорните въпроси в отношенията си със съседката си, включително за правата на унгарското малцинство в украинската погранична Закарпатска област.

За разлика от други страни от НАТО обаче, Унгария продължава да отказва да доставя оръжие на Киев. Правителството в Будапеща се противопоставя също на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.