Обществеността на Етрополе подкрепи продължаването на дейността на „Елаците-Мед“ до 2041 г. (ВИДЕО)

41 млн. са инвестирани от компанията в община Етрополе през годините. Управлението на рудничните води, горите, здравето на хората и бъдещето на работните места бяха сред основните теми на продължилото повече от два часа обществено обсъждане.

Обществеността в Етрополе подкрепи продължаването на дейността на „Елаците-Мед“ до 2041 г. С конкретни въпроси за въздействието върху околната среда премина общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област, до 2041 г.“ в Етрополе. То се проведе на 21 август и поставя началото на поредица от обсъждания в петте общини, свързани с инвестиционното предложение.

Общественото обсъждане събра повече от 160 жители на Етрополе, представители на местната власт, на синдикати и неправителствени организации, експерти, представители на инвеститора и Група ГЕОТЕХМИН. На обсъждането присъства и проф. дтн инж. Цоло Вутов, председател на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“ АД.

Какво предвижда проектът до 2041 г.

Продължаване на съществуващата дейност при запазване на използваната технология за добив и първична преработка се предвижда в проекта за удължаване на концесията. Според ДОВОС за периода от 2026 г. до 2041 г. се планира добивът и преработката на 187,2 млн. тона руда.

Една от темите, по които през последните месеци се появиха публично различни твърдения, е размерът на горските територии, които ще бъдат засегнати. По време на обсъждането д-р г.н. Екатерина Гюлеметова, ръководител на екипа, разработил ДОВОС, разясни разликата между увеличението на териториалния обхват и площите, върху които реално ще бъдат извършвани дейности.

По думите ѝ горските площи, за които ще бъде необходимо обезлесяване на територията на Рудодобивния комплекс във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, са общо 59 декара, които са за съпътстващи дейности, а не за добив. Сред заложените в ДОВОС мерки са точно маркиране на площите за изсичане и недопускане на нерегламентирана сеч.

Критиките – малко, и за отпадъчните води и река Малък Искър

Настоящият общински съветник и бивш кмет на Етрополе Димитър Димитров и Емил Георгиев, председател на Политически клуб „Екогласност“, засегнаха възможното въздействие на дейността на рудника върху водите в района.

Димитров се позова на документи и резултати от проверки през различни периоди, включително от 2008 г., с отчетени превишения на отделни показатели, и постави въпроса за ефекта от предприетите впоследствие мерки. От „Елаците-Мед“ посочиха, че част от цитираните данни са от период преди изграждането и въвеждането в експлоатация на две от действащите вече три пречиствателни станции за отпадъчни води.

Александър Григоров, директор на дирекция „Околна среда и води“ в „Елаците-Мед“, цитира официални данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“, които, по думите му, показват подобряване на състоянието на водите и намаляване на концентрациите на разтворени метали. Той посочи и резултати от последващи проверки, при които не е установено изпускане на непречистени отпадъчни води.

Мерките за пречистване на отпадъчните

В комплекса в момента функционират три пречиствателни станции за отпадъчни води. Данните в ДОВОС показват трайна тенденция към намаляване на концентрациите на наблюдаваните замърсители в отпадъчните води през периода 2013–2025 г.

Като един от показателите за подобряване на състоянието на водната среда беше посочено и постепенното връщане на рибата в реките в района.

Александър Григоров, посочи, че реализацията на новите съоръжения се очаква да доведе до трайно подобряване на качеството на водите в основния водоприемник – река Малък Искър.

Значителни инвестиции за управление на водите

Според изпълнителния директор, инж. Драгомир Драганов, изпълнението на предвидените мерки ще изисква значителни инвестиции в пречиствателни съоръжения - изграждане на нова подземна дренажна изработка, нова отводнителна система, изместване на водохващанията на река Негърщица и на каналите за чисти води, както и промени в съществуващи съоръжения за отвеждане и пречистване на водите.

Оценката в ДОВОС заключава, че при реализацията на предвидените съоръжения въздействието върху качеството на водите се очаква да бъде незначително по степен, обхват и продължителност и да подлежи на управление.

Въздействието върху здравето на хората

Бившият кмет на Етрополе Димитър Димитров се позова на данни, според които смъртността от респираторни заболявания в общината е „три пъти по-висока от тази в Софийска област“, а „смъртността от онкологични заболявания – с около 30% по-висока“.

Въпреки че не бяха представени официални данни, отговор бе получен от д-р Момчил Сиджимов, лекар с 25-годишна специалност по комунална хигиена и експертът, разработил здравно-хигиенната част на ДОВОС.

Той обясни, че здравната оценка не се основава на отделен показател, а анализира комплексно здравно-демографските данни за населението, състоянието на околната среда, математическите модели за бъдещото въздействие и резултатите от мониторинга на действащото предприятие.

„Абсолютно невярно е, че смъртността от ракови и дихателни заболявания тук е три пъти по-висока, отколкото в областта“, заяви д-р Сиджимов. Според представените от него данни общата смъртност в община Етрополе през 2024 г. е по-ниска от средната за Софийска област.

Като особено показателен той посочи анализа на дихателните заболявания при децата, тъй като при тях, за разлика от част от възрастното население, няма професионална експозиция, свързана с работата в рудника. По представените данни и през 2023 г., и през 2024 г. детската заболеваемост от респираторни заболявания в Етрополе е по-ниска от тази за Софийска област.

„Резултатите от анализа на здравно-демографските показатели ми позволяват категорично да заключа, че здравното състояние на общината не се различава съществено от това на цялата Софийска област“, обобщи д-р Сиджимов.

Питейните води

По време на дискусията беше поставен и въпросът за разстоянието между рудника и водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и дали дейността на предприятието може да оказва влияние върху подземните и питейните води. В отговор д-р Сиджимов посочи, че за целите на здравната оценка са изискани от РЗИ – Софийска област данните от контрола на качеството на питейната вода за последните три години.

„По нито един от наблюдаваните показатели не е установено отклонение от изискванията за качество на водата за питейно-битово водоснабдяване“, заяви той.

Синдикатите: Работни места и екология

В дискусията се включи и инж. Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.

Според него общественият интерес изисква едновременно запазване на икономическата дейност и работните места и изпълнение на екологичните изисквания от предприятието.

„Широкият обществен интерес е предприятието да работи“, заяви Вълчев, като допълни, че дружеството трябва да изпълнява и новите екологични изисквания, които държавните институции поставят пред него.

Синдикалният представител постави и въпроса за поддържането на пречиствателните и останалите екологични съоръжения след бъдещото прекратяване на добивната дейност.

От ръководството на дружеството посочиха, че ангажиментите на компанията не приключват с добива, а включват последващо управление на екологичните съоръжения и рекултивация на засегнатите терени.

Близо 41 млн. лева са инвестирани от „Елаците-Мед“ в община Етрополе през годините

Кметът на Етрополе инж. Владимир Александров обяви, че през годините „Елаците-Мед“ и Група ГЕОТЕХМИН са осигурили за общината близо 41 млн. лева чрез концесионни плащания и подкрепа за социални, образователни и инфраструктурни проекти. По думите му само в рамките на настоящия му мандат общата стойност на направените дарения от дружеството и Група ГЕОТЕХМИН е 1,776 млн. евро, като 1,431 млн. евро от тях са по Благотворителна програма „Българските добродетели“. Кметът посочи, че подкрепата обхваща около 40 различни дейности и проекти – за училища, детски градини, общинската болница и други обекти и инициативи в общината.

В дискусията се включи като гражданин и бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров. Той сподели, че част от семейството му живее по поречието на р. Малък Искър, и обърна внимание, че когато е през 2020 г. като министър е направил проверка на състоянието на реката заради сигнали за замърсяване от различни източници. Според него качеството на водата в реката драстично се е подобрило, откакто „Елаците-Мед“ е изградила трите си пречиствателни станции. „Колко градове имаше, в които оперираха рудници, а сега тези градове вече ги няма? На картата фигурират, но хората избягаха. Тук има хоризонт до 2041 г. и най-важното е, че има отговорен за тази концесия, който може да полага грижи във всеки един случай и при появата на нова директива да я изпълни.“

Срещата в Етрополе е първата от поредицата обществени обсъждания в рамките на процедурата по ОВОС. След приключването им всички поставени въпроси, становища и възражения ще бъдат разгледани като част от процедурата.

Окончателното решение по ОВОС предстои да бъде взето от компетентния орган по околна среда.