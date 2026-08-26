Манчестър Сити готов да счупи рекорда на Висшата лига за един от трансферите на лятото

Новата ера в Манчестър Сити започна по много драматичен начин. На старта на новия сезон във Висшата лига "гражданите" записаха късна победа с 2:1 над Борнемут. Елиът Андерсън, който бе привлечен за рекордна за клуба сума, направи своя дебют в официален мач като единственото значимо попълнение в първия отбор на Сити това лято. Липсата на варианти в средата на терена доведе до това Марк Гехи да започне като титуляр в халфовата линия.

Ман Сити иска да реши проблема си в халфовата линия

През последните месеци "гражданите" се разделиха с куп важни фигури от халфовата си линия. Всичко започна с напускането на Кевин де Бройне през миналото лято, последвано от Илкай Гюндоган и Калвин Филипс, Бернардо Силва тази година и черешката на тортата - трансферът на Родри в Барселона. Но изглежда, че този проблем съвсем скоро ще се реши. По последна информация Манчестър Сити най-накрая се е споразумял с Лил за младия марокански талант Айюб Буади за сума в размер от 85 милиона паунда.

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Романо потвърди: Ман Сити ще прати официална оферта за Фернандес

Не спирайки дотук, трансферният експерт Фабрицио Романо съобщи, че Сити скоро ще отправи официална оферта за полузащитника на Челси - Енцо Фернандес. Аржентинският халф влезе като резерва при победата на "сините" с 3:2 над Фулъм и силно беше освиркан от феновете и на двата отбора. Според Романо, Фернандес проявява голям интерес към повторно сътрудничество с Енцо Мареска на стадион "Етихад" и е дал зелена светлина за трансфер. Италианецът твърди, че сделката е напълно сигурна, но дали Челси ще го продаде, зависи от предложената сума и от това дали ще успее да го заменят адекватно.

Наскоро от Лондон поставиха краен срок на клубове като Сити да отговорят на оценката им от 120 милиона паунда. "Гражданите" изпуснаха този срок, но все пак са готови да предложат добра сума за услугите на халфа. В репортаж за TyC Sports аржентинският журналист Гастон Едул твърди, че Сити се готви да предложи рекордна оферта от 130 или 140 милиона паунда за Фернандес. Тази сума би била рекордна за Висшата лига, като би надминала трансфера на Александър Исак от Нюкасъл в Ливърпул през миналия сезон.

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