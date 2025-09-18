Самоковски пенсионерски клуб отбеляза 15 г. от създаването си

Пенсионерският клуб в село Радуил, община Самоков, отбеляза 15 години от своето създаване с тържество, проведено в сградата на клуба. На празника присъстваха кметът на община Самоков Ангел Джоргов, зам.- кметът Венета Галева и общински съветници. Атмосферата бе допълнена с песни, посветени на селото.

Членовете на клуба споделиха спомени от предишните рождени дни и празници, организирани в Радуил. Председателят на клуба сподели, че в началото поддържането на клуба е било трудно, но с общи усилия и помощта на Община Самоков успяват да го развиват.

Кметът инж. Ангел Джоргов поздрави всички и подчерта: „Клубът е уютен не заради стените или обзавеждането, а заради хората, които го правят жив. Вие сте сърцето на това място.” Той пожела на членовете след още 15 години отново да се съберат и допълни, че възрастта е само цифра.

Поздравления към членовете на клуба бяха поднесени и от местното училище „Христо Смирненски“.