В Самоков бе отслужена панихида в памет на загиналите герои. По повод Архангелова задушница, пред стелите на Читалище-паметник „Отец Паисий“, където са изписани имената на самоковци, дали живота си в битката при Булаир, в Балканските и в Първата световна война, архиерейският наместник отец Михаил Колев отслужи панихида.

На поклонението присъстваха зам.-кметовете на община Самоков Венета Галева и Станимира Давидова, председателят на Читалище-паметник „Отец Паисий“ Стоян Пашов, както и ръководството и членове на Общинската организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

След службата бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност от името на гражданите на община Самоков и офицерите от резерва.

По традиция на Архангелова (мъжка) задушница с панихиди и военни ритуали се отдава почит на всички български воини, загинали при изпълнение на воинския си дълг. Ритуалът в тяхна памет се провежда от 1924 г., прекъснат е през 1946 г. и е възстановен през 1992 г. от Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

Vuchkov Lubomir

Горд съм, че съм внук на геройски загиналия на Булаир баща на майка ми Стоимен Кръстев, чието име е изписано отгоре на четвъртата плоча.

Поклон и памет за всички герои!