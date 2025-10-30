Протест заради кризата с боклука: Жители на "Люлин" и "Красно село" блокират столично кръстовище

Жители на столичните квартали "Люлин" и "Красно село" излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава вече почти месец. Според гражданите на двата столични района кризата с боклука се задълбочава. Протестиращите заявиха, че ще блокират и движението на кръстовището на бул. "Царица Йоана" и "Петър Дертлиев".

Криза с боклука

Столична община обяви на 4 октомври кризисна организация на сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна след като кметът на Столична община Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът - да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като Общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база.

От своя страна общинското дружество "Софекострой" ЕАД с принципал Столичния общински съвет се оказа в неспособност да поеме дейностите по чистота в двата района, поради липса на капацитет.

Вчера от Столичната общита съобщиха, че обществената поръчка за сметопочистването на районите "Люлин" и "Красно село" се прекратява поради липса на конкуренция. Планът на общината е да възложи официално дейността на "Софекострой", след изтичане на сроковете за обжалване. За районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика" договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма "Норм Санаи".

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за петте години.