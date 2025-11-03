Пускат парното в София, ето от кога

"Топлофикация София" започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от 4 ноември (вторник). От дружеството заявяват, че според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури, което налага и пускане на отоплението. ОЩЕ: "Температури, водещи до пускане на парното": Николай Василковски с прогноза за първите седмици на ноември

Важно за абонатите

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на парното, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

От "Топлофикация-София" отново напомня, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

На абонатите се препоръчва да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да се проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, клиентите трябва да се обърнат към своя топлинен счетоводител, съветват от дружеството.



Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството