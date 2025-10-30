И електрическите коли ще плащат за паркиране в София, ето колко

Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зони в София. Предложението в тази посока е внесъл общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението. За това съобщи самият той в профила си във Facebook. Така според него ще се облекчи трафика в зоните на централна градска част и ще се постигне поетапно осигуряването на повече свободни паркоместа за кратковременно ползване.

Какви ще са цените?

Цената на стикера да бъде 600 евро. Електрическите автомобили на юридически лица ( в т.ч. спаркове и други) няма да ползват тази преференция и паркират по общите правила и общия ред.

"Разглеждам това предложение като първа стъпка да се отворят места за паркиране в зоните, които в момента се заемат от безплатно паркиращи електрически автомобили. Има случаи, когато това продължава с дни", обясняват общинският съветник.

Мотивите

Една от основните цели на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението е да облекчи трафика в зоните на централна градска част, като се постигне поетапно осигуряването на повече свободни паркоместа за кратковременно ползване.

"Има цели улици, по които 50 и над 50 на 100 от обособените места за паркиране в зоните са заети от електрически автомобили. Има случаи, в които електрически автомобили са паркирани с дни и седмици в рамките на зоните за локално платено паркиране, което създава огромен проблем с липсата на места особено за живущите в съответните подзони. Затова и предложението е собствениците/ползвателите физически лица на ИЕПС да заплащат годишен електронен винетен стикер, който да им дава право на преференциално паркиране. Тези, които не притежават такъв, ще бъдат таксувани по общия ред", аргументира се Контрера.

Общинският съветник заявява, че към днешна дата само в Столична община има регистрирани над 20 000 електрически автомобила с тенденция да се увеличават.

„От безплатно паркиране се възпозлват и юридическите лица, собственици или ползватели на електрически коли. На практика общината субсидира тяхната търговска дейност, давайки им и предимство спрямо останалите, които не притежават такива коли. В същото време гражданите, живущи в зоните за локално платено паркиране, заплащат винетен стикер, а тези с електрически коли не заплащат нищо. В Наредбата изрично е уредено, че право на преференциално паркиране по домуване имат само физически лица“, смята той.