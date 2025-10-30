Войната в Украйна:

Спират незаконен строеж върху заливната тераса на река Драгалевска

30 октомври 2025, 14:27 часа 367 прочитания 0 коментара
Столична община спря незаконно строителство на жилищни сгради, разположени в заливаемата зона на некоригираното корито на река Драгалевска, на територията на район "Лозенец". "Установихме системно пренебрегване на закона – от изсичането на дървета без контрол, през липсата на съгласувания с екологични и водни институции, до одобряването на проект, който нарушава параметрите на устройствените планове и издаване на разрешение за строеж без становище на “Басейнова дирекция”, което се появява по-късно", заяви главният архитект на София арх. Богдана Панайотова.

"Институции, проектанти, надзор, – всички поименно ясни, са извършили групово грубо нарушаване на нормативни актове. Това не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия. Всеки, който е положил подписа си трябва да носи отговорност", каза още тя. 

Нарушения

  • Строежът е разположен в заливаемата тераса на река Драгалевска, но е разрешен и започнал без представени хидроложки и хидравлични изследвания, които да доказват границите на водния обект;
  • Проектът е одобрен в противоречие с действащия Подробен устройствен план (ПУП) и издадената виза за проектиране – с показатели за височина, допустима височина до 7 м. кота корниз и плътност, надвишаващи допустимите по ОУП за зона Жм3 (жилищна зона с малкоетажно застрояване);
  • Разрешението за строеж е издадено без задължителни съгласувания от “Басейнова дирекция” и РИОСВ, както изисква Законът за водите и Закона за опазване на околната среда;
  • Разрешението за строеж е влязло в сила и след извършена служебна проверка от РДНСК София.
  • 4 дни след издаденото разрешение за строеж “Басейнова дирекция” издава становище. При издаване на становището не е съобразено основното при съгласуване с институцията – съобразяване на строителството със заливната площ на река Драгалевска, чието корито е некоригирано.
  • Районната администрация е допуснала изсичане на дървесна растителност извън обхвата на издаденото разрешение и не е упражнила контрол.
  • Няма съгласуване с КАТ и “Пътна полиция”. Разрешения строеж включва подземен паркинг върху почти целия имот от 9000 кв.м. с два вход-изхода към него от ул. “Борис Руменов”, като единия е на по-малко от 20 м от кръстовището.

"В София няма да се строи върху речни корита, заливни тераси и зелени площи – колкото и скъпи да са терените и колкото и влиятелни да са инвеститорите. Законът важи за всички – без изключения", заяви арх. Панайотова. 

"Зад всяко незаконно строителство стоят реални рискове за хората – от наводнения, от щети и човешки животи. Никой няма право да подценява това. Затова ревизираме всички подобни случаи и ще предприеме нужните мерки, включително преразглеждане на делегираните правомощия към районните администрации", подчерта тя.

Тече пълна ревизия на всички разрешения за строеж, издадени в непосредствена близост до некоригирани речни корита и дерета. Главния архитект на София ще преразгледани делегираните правомощия на районните главни архитекти и те ще бъдат отнети при установени нарушения с цел предотвратяване на рискове от последващи подобни действия.

Ще се засили координацията между НАГ, ДНСК, “Басейнова дирекция”, РИОСВ, „Геозащита“ и общинските звена, за да се гарантира, че всеки проект е съобразен с реалните хидроложки и екологични условия.

"Неспазването на закона не е просто административно нарушение – то е заплаха за живота и сигурността на хората. Отговорността е и лична и институционална. Доколкото ресурсите на НАГ и капацитета на екипа контролиращ незаконното строителство позволяват, ще направя всичко възможно в София да не се строи в нарушение на закона и да не се толерират компромиси", каза арх. Панайотова.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община незаконно строителство река незаконен строеж Богдана Панайотова
