След съдебна сага: Избраха кой ще чисти три района в София

Продължава процедурата за избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 4 - "Сердика", "Илинден" и "Надежда", съобщиха от Столична община. Това се прави в изпълнение на решение на Върховния административен съд (ВАС), с което процедурата бе върната на етап "преценка за допустимост на участниците". "След изпълнение на съдебните указания и извършване на необходимите действия от комисията на СО процедурата е финализирана с класиране на участниците и определяне на изпълнител", съобщиха от местната власт в столицата.

Съгласно решението на комисията на първо място е класиран участникът "Нелсен – Чистота" ЕООД, който е определен за изпълнител на обществената поръчка за Зона 4.

В рамките на процедурата е отстранен участникът ДЗЗД "Норм Изи Еко София", поради несъответствие с изискванията за допустимост, свързани с правния статут и представените документи за участие.

От Столичната община посочват, че всички действия по процедурата са извършени при пълно съобразяване със Закона за обществените поръчки и съдебните указания с цел гарантиране на законосъобразност и равнопоставеност на участниците.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в засегнатите райони остава осигурена без прекъсване, което позволява процедурата да бъде довършена спокойно и без риск за нормалното функциониране на града.

"За нас е важно не просто да има избран изпълнител, а това да стане по начин, който издържа юридически и защитава интереса на софиянци в дългосрочен план. Изпълняваме стриктно решенията на съда и продължаваме процедурите по правилата", заяви заместник-кметът по околна среда Николай Неделков.

"Няма да правим компромиси с качеството и контрола. Всеки етап от процедурата трябва да бъде прозрачен и законосъобразен, за да гарантираме устойчива и предвидима услуга за хората", допълни той.

Столичната община подписа дългосрочни договори за чистота в шест района на София в началото на март.