София продължава битката с боклука

Продължава работата по сметоизвозване и почистване в най-засегнатите райони на града, с цел извозване на натрупаните отпадъци и нормализиране на услугата за гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. От районите "Слатина" и "Подуяне" са извозени над 120 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

В район "Люлин" е извършено сметоизвозване по улици с обществено значение, улици с масов градски транспорт и вътрешноквартални улици във всички микрорайони и кв. "Филиповци".

Къде ще се чисти днес?

Днес в район "Слатина" на терен ще работят осем камиона, които ще обслужват кв. „Редута“ (карета и големи улици), бул. „Цариградско шосе“, бул. „Александър Жендов“, ул. „Христо Чернопеев“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Иван Димитров – Куклата“, ул. „Мирково“, ул. „Коста Лулчев“, ул. „Едисон“, кв. „Христо Смирненски“ (ул. „Корал“, ул. „Роглец“, ул. „Кривина“, бл. 9, 10 и 1А, ул. 590), както и жк. „Яворов“ и улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“, „Околчица“. На терен ще работи и една щипка.

В район "Подуяне" ще работят седем камиона, които ще обслужват карета и квартали: ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Хаджи Димитър“ (карета между ул. „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“, „Владимир Вазов“), кв. „Стефан Караджа“, карета Мост „Чавдар“ – ул. „Макгахан“ – ул. „Резбарска“, кв. „Левски В“, „Левски Г“, карета между бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ и ул. „Железни врата“, ул. „Теофил Ганев“ и прилежащите локални платна на бул. „Ботевградско шосе“. На терен ще работи една щипка.

В район "Люлин" ще работят 8 камиона и 1 щипка, обслужвайки микрорайоните 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, както и кв. „Филиповци“. Екипите ще почистват улици с масов градски транспорт, улици с обществено значение и вътрешноквартални улици.

По-голямата част от натрупаните отпадъци и замърсявания в трите най-засегнати района – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, вече са почистени, но усилената работа на екипите продължава до пълно нормализиране на сметоизвозването, допълниха от Общината.