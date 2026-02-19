Окончателно: Отменен е изборът на изпълнител за сметопочистване в три района на София

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението от 17 декември 2025 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което пък бе отменено решение от 28 октомври 2025 г. на зам.-кмета на Столична община за определяне на изпълнител за сметопочистване в три района на София. Става въпрос за Обособена позиция № 4 „Четвърта зона – райони: „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“. Сега изборът на изпълнител е отменен съгласно решението на ВАС, което е окончателно.

Решението на зам.-кмета на София от октомври миналата година, поправено с Решение № D49713327 от 29.10.2025 г. на възложителя, бе издадено по процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции“.

Обжалване от зам.-кмета и "Норм Изи Еко София"

Административно дело № 392 от 2026 г. бе образувано пред ВАС по касационни жалби на зам.-кмета на Столична община и на участника в процедурата "Норм Изи Еко София" ДЗЗД. Припомняме, че КЗК установи "липса на правосубектност" на клона на чуждестранния търговец да участва самостоятелно в процедури за възлагане на обществени поръчки в България и липса на представителна власт на клона самостоятелно да сключва договори за дружество по чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите. Така решението на възложителя бе отменено и процедурата бе върната в Столична община за преразглеждане.

Трябваше да се разгледат и техническите предложения на „Нелсен - чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕООД - при спазване на задължителните указания, дадени от КЗК.

Решението на ВАС

За да постанови посочения резултат, КЗК е приела за основателни всички поддържани пред нея оплаквания - "както тези, релевирани от всяко от дружествата срещу собственото им отстраняване от процедурата, така и тези, отнасящи се до незаконосъобразното класиране на участника "Норм Изи Еко София" ДЗЗД на първо място и определянето му за изпълнител на обществената поръчка по спорната обособена позиция № 4", обявиха от ВАС.

Върховните магистрати приемат обжалваното решение на КЗК за "валидно, допустимо и правилно".

"Обжалваният акт не страда от посочените в касационната жалба пороци - отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК и поради това следва да бъде оставен в сила", добавят от Върховния административен съд. Решението на ВАС е окончателно.

