"Топлофикация София" с важна информация за спирането на парното и топлата вода в "Дружба"

Абонатите на "Топлофикация София" в столичния квартал "Дружба 2" няма да останат без топлоподаване през целия период на предстоящите ремонтни дейности, съобщиха от дружеството в съобщение, ден след като публикуваха на своята официална страница информация за предстоящ мащабен ремонт в столичния ж.к. "Дружба 2" предвиден да се осъществи от 2 октомври до 30 декември 2025 година.

По информация на дружеството дейностите ще се извършват поетапно. Това ще позволи пускането на отоплението в някои от сградите още в началото на сезона. В отделните участъци ще бъдат монтирани спирателни арматури, които ще осигурят възможност за предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета.

В съобщението се уточнява, че детските градини и училищата в обхвата на ремонта са приоритетни, като при тях спирането ще бъде сведено до минимум. Още: И район "Искър“ без топла вода и парно до Нова година: Кметът иска отговори от “Топлофикация"

"Даваме си ясна сметка, че стартирането на ремонт през м. октомври, толкова близо до началото на отоплителния сезон, би могло да създаде сериозни неудобства на нашите абонати, но бихме искали да уверим жителите на "Дружба – 2", че дружеството ще мобилизира всички ресурси и ще направи всичко възможно работата да приключи в максимално кратки срокове", заявяват от "Топлофикация София".

В разпространеното съобщение се изтъкват и ползите от предстоящия ремонт, а именно – подобряване на параметрите на топлоносителя в мрежата на ТР "София Изток", което ще окаже влияние и на качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки - ж.к. "Младост 4", кв. "Малинова Долина" и ж.к. "Лозенец". Също така се очаква и значително намаляване на случаите на аварии и загубите по преноса на топлинна енергия, което ще допринесе за намаляването на непризнатите разходи по преноса на топлинна енергия от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Още: Искат извънредно заседание в СОС заради спряното парно и топла вода в "Дружба 2" до Нова година

"Такъв огромен по мащабите си проект изисква влагането на сериозен ресурс и средства, а самото изпълнение, от технологична и нормативна гледна точка, отнема дълъг период от време. Това не може да се случи без одобрение от Столична община. Параметрите по тези дейности бяха заложени в актуализацията на Бизнес плана", казват отново от "Топлофикация София".

"Топлофикация София" посочва, че проектът е включен в актуализацията на бизнес плана, одобрена от Столичния общински съвет през юли. Процедурите за избор на изпълнители вече са проведени, като крайният срок за подаване на оферти е изтекъл на 11 септември.

Ще се начисляват ли сметки?

Междувременно кметът на район "Искър" Петко Краев обяви след среща с директора на "Топлофикация", че в обсега на ремонтните дейности попадат 3 детски градини и 3 училища, като е предвидено тези участъци да бъдат приоритетни за подмяна и при тях спирането да е максимално кратко. Още: Заради ремонт: Столичният квартал "Дружба 2" без парно и топла вода до края на годината

"Няма да бъдат начислявани сметки на абонатите на за периода, в който е спряно топлоподаването", добави той.