В село до Елин Пелин откриха нов STEM център

В края на миналата седмица в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Доганово тържествено бе открит нов STEM кабинет. На събитието присъстваха кметът на община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов, председателят на Общински съвет - Елин Пелин г-н Богомил Бранков, кметът на с. Доганово г-н Димитър Спасов и заместник-кметът г-жа Райничка Николова.

Откриването премина с кратка празнична програма, подготвена от учениците, а за здраве и успех бе отслужен водосвет от свещеник Цветан Велинов.

Новият STEM кабинет е още една стъпка към модерно образование и повече възможности за развитие на учениците.