Вили Лилков: Столичният кмет да обяви бедствено положение заради ситуацията с боклука

Загубата на политическа подкрепа и мнозинство в Столичния общински съвет (СОС) към кмета Васил Терзиев доведе до липса на доверие от негова страна. Това заяви в „Лице в лице“ зам.-председателят на СОС от „Синя София“, проф. Вили Лилков. По думите му кризата с боклука не се решава

На въпрос защо се стигна до кризата с боклука, той отговори: „Лошо подготвена обществена поръчка. Срещу нас имаме доста опитни фирми-играчи, които си защитават собствените финансови интереси. Трябваше да е ясно, че тази игра ще е дълга и трудна. За да спечели тази война, Терзиев трябва да привлече на своя страна партньори.

Лилков даде пример с транспортната стачка в София, където ситуацията е била подобна и решението се е намерило отвън. „На 18 декември имахме сесия на СОС и на другия ден разбрахме, че той е подписал нови анекси за удължаване на договорите – бяхме доста изненадани. Затова от ‚Синя България внесохме предложения да се проведе извънредна сесия и да получим информация. Досега той нито веднъж не ни е предоставил писмена информация, в която да обясни каква е ситуацията“, коментира общинският съветник.

По думите му на следващата сесия те очакват такива данни да им се предоставят. „Ако ние краткосрочно закърпим по някакъв начин нещата, сключим някакви анекси, продължим договорите – какво ни гарантира, че след 6 месеца няма да изпаднем в същата криза? Пътят е следният – общината трябва да развие собствен капацитет и да навлезе постепенно в чистенето на София“, посочи Лилков.

Общинският съветник предложи кметът на града да обяви бедствено положение, защото има заплаха за здравето на населението, а това ще позволи да привлече структурите на държавата – МВР, ПБЗН, Министерство на отбраната и да му окажат помощ за изчистването на боклука. Той допълни, че бедствено положение може да се обяви и за част от столицата, а не за цялата ѝ територия. „Така ще се изсветли колко струва извозването на един тон боклук. Ще има възможност да се вкарат нови стандарти в чистенето. Комуналното предприятие може да разшири своя спектър от дейности и да навлезе не само в чистенето, но и в осветлението, в пътната маркировка, може да е полезно и на районните кметови за малки ремонти“, обясни Лилков.

