Вълнуваща среща между доброволци от България и Турция в община Елин Пелин

В края на миналата седмица, представители на Национална Асоциация на Доброволците в Република България - НАДРБ и Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, Анталия/ T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD, които гостуват в България по проект „ERASMUS+“, проведоха работна и приятелска среща в Община Елин Пелин.

Събитието започна в сградата на Община Елин Пелин, където гостите бяха топло приветствани от кмета, г-н Ивайло Симеонов и г-жа Марияна Манолова – управител на МБАЛ – Елин Пелин. В последвалата демонстрация в двора на Общината представихме нашата техника, екипировка и възможности за реакция при различни бедствия. Към представянето се включиха и екипи от Държавно горско стопанство към ЮЗДП и Държавно ловно стопанство „Арамлиец“, които показаха своето специализирано оборудване и готовност за действие.

Гостите посетиха и базата на ОП "БКД - Елин Пелин" в с. Петково, където се запознаха с техниката и организационния капацитет на Общината при бедствия и аварии. В Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Елин Пелин, делегацията бе посрещната от г-жа Спаска Стоянова и старши комисар Георги Иванов, директор на РДПБЗН – София, които представиха структурата, дейността и успешните практики на службата.

Сред официалните гости на срещата бяха още г-жа Ралица Тодорова от ГДПБЗН – МВР, отговаряща за доброволните формирования в страната; г-н Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в Република България; членове на ръководството на асоциацията, както и представители на горските стопанства и полицията.

За нас това беше вдъхновяваща и ползотворна среща, изпълнена с обмен на знания, опит и идеи, обединени от една обща мисия – по-добра подготовка, по-добра координация и по-сигурни общности. Благодарим на всички участници за професионализма, партньорството и приятелския дух!