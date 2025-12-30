Част от системите в столичното метро са руски: Ето как ще бъдат поддържани

Оказва се, че освен част от мотрисите - част от системите на влаковете в столичното метро, са руско производство, разбираме от правителствено решение. Става въпрос за системите, осигуряващи безопасността на движението, управлението и диагностиката на вагонното оборудване в реално време, както и системите за откриване и потушаване на пожари. Проблемът е, че необходимите за тях резервни части са строго специфични и няма възможност да бъдат заменени с оборудване от друг производител.

Как ще бъдат поддържани?

Ето защо се наложи правителството да разреши използването на предвидената дерогация от въведени забрани по регламент 833/2014 г. По този начин ще се гарантира ефективната поддръжка на метрото в технически изправно състояние и съответно – сигурността на над 400 000 пътници ежедневно.

Решението се приема на основание чл. 5к, параграф 2, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Руските мотриси в метрото

Знаем, че руските мотриси са част от най-старите състави по линии 1, 2 и 4, които постепенно се заменят с нови, модерни влакове, произведени от чешката компания "Шкода", за да се повиши комфортът и безопасността.