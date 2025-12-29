Тротоари за токчета: Терзиев отчита нови и обновени тротоари

Тази година в София са обновени или изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки, а през декември са възложени още 70 500 кв. м, които ще бъдат изпълнени при подходящо време. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в профила си във Facebook. "Да създаваме по-сигурни и удобни пешеходни пространства за всички е приоритет на моето управление от самото начало", посочи той.

Една от мечтите ми, които разказвах и в кампанията, е всяка дама, която обича да ходи на високи обувки, да може да го... Публикувахте от Васил Терзиев в Понеделник, 29 декември 2025 г.

И обясни, че през следващата година планира да увеличи инвестициите.

"През 2024 г. по програмата на Общината обновихме над 193 хил. кв. м тротоари с инвестиции от 35,2 млн. лева. За сравнение – през 2023 г. те бяха 99 хил. кв. м с 16,7 млн. лева. През 2026 г. планираме и един от големите обекти – цялостна реконструкция на бул. „Христо Ботев“ с обновяване на всички тротоари", каза също Терзиев.

По думите на кмета, приоритет са тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешноквартални пространства. "Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета", информира още Терзиев.

ОЩЕ: Васил Терзиев: Намалихме с 15% недостига на места в детските градини в София

"Ще търсим още възможности за финансиране и разширяване на програмите, защото вярвам, че когато се грижим за ежедневното – от детските колички до токчетата – правим София по-хубав дом за всички нас", коментира също кметът.

"Една от мечтите ми, които разказвах и в кампанията, е всяка дама, която обича да ходи на високи обувки, да може да го прави спокойно по софийските тротоари – без да ѝ остават токчетата между фугите", отбелязва още Терзиев в поста си.