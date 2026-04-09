Затварят булеварди в София заради изборите

Заради предсрочните парламентарни избори на 19 април вдижението в района на "Арена 8888 София" ще бъде ограничено, съобщиха от Столична община.

От 08.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането на изборните материали се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов" с ул. "Манастирска" от северната и източната страна на зала "Асикс Арена" и Зала "Арена 8888 София".

От 20.00 часа на 19 април до приключване на транспортирането на изборните материали от СИК и РИК ще се ограничава движението на автомобили, както следва:

по двете платна на алеята свързваща ул. "Атанас Узунов“ с ул. "Манастирска“ (от северната и източната страна на зала "Асикс Арена")

в района на зала "Арена 8888 София", където ще бъдат разположени 23 и 25 РИК

по бул. "Асен Йорданов“ в участъка от пл. "Площад на авиацията" до бул. "Шипченски проход"

