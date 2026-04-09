За купуване на гласове: Три досъдебни производства във Видинско

На 8 април служители от районните управления в Белоградчик и Кула предприели превантивни и контролни действия в населени места от общините Ружинци, Макреш и Грамада с цел предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност.

Това съобщават от ОДМВР - Видин. В хода на операцията са били образувани три досъдебни производства.

В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в заведение в с. Дреновец. Оттам иззели тетрадка и листове с имена и изписани срещу тях цифри.

По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство по чл.167, ал.3 от Наказателния кодекс.

При извършени процесуално-следствени действия, от два хранителни магазина в гр. Грамада и с. Макреш, разследващите иззели тефтер, тетрадка и лист с имена и изписани парични суми срещу тях.

По случаите в РУ-Кула са образувани две досъдебни производства по чл.167, ал.3 от Наказателния кодекс. С полицейска мярка за срок до 24 часа е било задържано едно лице.

