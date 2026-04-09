Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

За купуване на гласове: Три досъдебни производства във Видинско

09 април 2026, 10:26 часа 261 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На 8 април служители от районните управления в Белоградчик и Кула предприели превантивни и контролни действия в населени места от общините Ружинци, Макреш и Грамада с цел предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност.

Това съобщават от ОДМВР - Видин. В хода на операцията са били образувани три досъдебни производства.

В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в заведение в с. Дреновец. Оттам иззели тетрадка и листове с имена и изписани срещу тях цифри.

По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство по чл.167, ал.3 от Наказателния кодекс.

При извършени процесуално-следствени действия, от два хранителни магазина в гр. Грамада и с. Макреш, разследващите иззели тефтер, тетрадка и лист с имена и изписани парични суми срещу тях.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По случаите в РУ-Кула са образувани две досъдебни производства по чл.167, ал.3 от Наказателния кодекс. С полицейска мярка за срок до 24 часа е било задържано едно лице.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Купуване на гласове търговия с гласове досъдебни производства предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес