Купуването на гласове вече не е за две кебапчета

Думите от заглавието са на заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев, изречени в студиото на БНТ за подготовката на вътрешното ведомство за провеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април. По думите му трябва да се мисли като общество за една система за сигурност и охрана, които да са деполитизирани. Още: Абсурден е изборът между хляба и бюлетината

Две кебапчета или пари?

Той изтъкна, че купуването на гласове вече много се изменя, като не е характерно с това отпреди няколко години - глас за две кебапчета. Сега купувачите на гласове използвали тефтери в питейните заведения в по-малките населени места, както и тегленето на бързи кредити.

Иван Анчев посочи, че МВР се знае кои са рисковите секции, като са направени и съответните национални съвещания. "Искам да кажа и нещо много важно, което не е политическо изявление. МВР е равно отдалечено от всяка една политическа формация, която се явява на предсрочните парламентарни избори", подчерта зам.-министърът на вътрешните работи.

От думите на зам.-министъра стана ясно, че купувачите на гласове за известни на МВР - от така наречения криминален контингент. Затова са командировни и повече служители на МВР за гарантиране честността на предсрочния вот, каза още Иван Анчев.

